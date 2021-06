Polícia procura quadrilha que furta fibra óptica em Macapá

Antônio Carlos da Silva Santos, de 49 anos, foi preso no Bairro Congós, zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil está à caça de um grupo criminoso especializado em furtos e venda ilegal de cabos das redes de internet e eletricidade da zona sul de Macapá.

As ações contra o bando iniciaram ainda em janeiro contra o núcleo receptador do esquema e agora em uma nova etapa os investigadores caçam os responsáveis pelos prejuízos diretos às redes.

Por isto, na terça-feira, foi preso um homem apontado nas investigações como um dos principais membros da quadrilha. Antônio Carlos da Silva Santos, o Neguinho, de 49 anos, foi encontrado por agentes da 4ª DP, sediada do Ciosp Congós, zona sul de Macapá.

Segundo delegado titular da 4ª DP, Vinícius Nunes, Neguinho estava sendo procurado desde janeiro. Ele estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça.

“Esse tipo de crime gera um prejuízo devastador para toda cidade, não apenas financeiro para as empresas de telecomunicação, mas também para os outros empreendimentos, estudantes, órgãos públicos e todos mais que dependem de internet cabeada e wifi para trabalhar e estudar. E, algumas vezes, esses criminosos ainda afetam a rede de eletricidade, deixando um perímetro de centenas de casas sem energia”, avalia o delegado.

Segundo o delegado, os furtos deixaram da condição de casos isolados e passaram a ser coordenados por uma grande quadrilha, que é responsável não somente por roubar os fios, mas por comercializar no mercado clandestino de fibra ótica e cobre, que já foi alvo de operações específicas da Polícia Civil.

“Eles são organizados, por isso, eu destaquei uma força tarefa para identificar os núcleos dessa quadrilha. No primeiro semestre nós agimos contra os receptadores e nesta etapa estamos reprimindo os associados deste bando, ou seja, aqueles que agem direto nas redes cabos de cobre e fibra ótica. Ainda temos mais pessoas a prender: Louro da Bateria, o principal articulador, o vulgo Cabeludo. Quem souber do paradeiro deles, é só vir aqui no Ciosp nos informar, não precisa se identificar. Me digam onde ele está, que eu vou lá buscá-lo”, informou Nunes.

Neguinho foi encaminhado ao Iapen, presídio na zona oeste de Macapá.