Polícia procura suposto motorista de aplicativo que teria dado fuga a assaltantes no Congós

Carro foi abandonado depois de assalto no dia 28 de maio. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil está à procura de um suposto motorista de aplicativo, responsável por um carro encontrado abandonado depois de um assalto, ocorrido no dia 28 de maio, na zona sul de Macapá. O alvo dos ladrões foi um mercantil, localizado no bairro dos Congós, de onde três bandidos levaram cerca de R$ 2 mil do caixa.

A ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver que o roubo foi praticado com extrema violência, os bandidos já chegam atirando para cima, causando pânico nas vítimas.

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o veículo que os criminosos usaram na fuga pertence a uma locadora, que, após ser intimada, informou que o carro estava alugado para um motorista de aplicativo desde dezembro do ano passado, por isso, não há registro de furto ou roubo.

“Os mini-box são os que mais têm sofrido roubos na cidade, porque têm o dinheiro direto no caixa. Essa bandidagem está se organizando para ir pra cima desses estabelecimentos. Neste caso, três adentraram o local, deram tiros de advertência na entrada. Provavelmente tinha mais pessoas no lado de fora do local aguardando, mais de 5 pessoas, e levaram mais de R$ 2mil”, disse Ronaldo Coelho.

Na manhã desta terça-feira (1) o gerente da locadora foi até o Ciosp do Pacoval e recebeu o carro que estava apreendido. O nome do homem responsável pelo aluguel, cadastrado na empresa como motorista de aplicativo, foi repassado ao delegado, que acredita que ele seja a peça chave para chegar aos assaltantes.

“A onda agora é essa organização que leva mais terror às suas vitimas e submetem as pessoas a todo tipo de humilhação”, finalizou o delegado.

As investigações prosseguem.