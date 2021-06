Polícia procura vizinho suspeito de matar idoso a pauladas

Crime ocorreu na Comunidade do Rio Pirativa, que fica em Carapanatuba, distrito de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia procura um jovem de 22 anos, vizinho e suspeito da morte de um idoso de 72 anos, no interior do Amapá. O acusado estaria embrenhado na mata e não foi mais visto desde a manhã do crime, segunda-feira (7).

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Rural (BPRu) da PM, a vítima, José Maria Tenório, 72 anos, era paraense e morava sozinho em sua propriedade na Comunidade do Rio Pirativa, que fica no distrito macapaense de Carapanatuba.

O corpo dele foi encontrado ao amanhecer de segunda-feira, no quintal de casa, por vizinhos que haviam ido visitá-lo, como de costume. Eles logo perceberam os sinais de violência no corpo e acionaram a 2ª Companhia de Casa Grande.

Após constatar que se tratava de um homicídio, os policiais chamaram reforço da capital. Um comboio fluvial com equipes do BPRu, Bombeiros e peritos da Polícia Científica partiu do Canal do Jandiá, na zona leste de Macapá, em direção ao local do crime – o acesso à comunidade é somente via fluvial.

Chegando ao local, a equipe do BPRu conversou com moradores. Eles informaram que as desconfianças recaíam em Matheus Fernandes da Silva, 22 anos, que é vizinho da vítima. Ele teria fugido pra área de mata.

Peritos informaram que a vítima levou uma paulada na cabeça. O pedaço de madeira usado pelo infrator estava na cena do crime. O corpo foi transportado para Macapá para necropsia.

A polícia não divulgou mais detalhes sobre autoria e motivação para o crime.