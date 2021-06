Policiais penais querem receber mesmos salários da Polícia Civil

NO AMAPÁ

Ato foi realizado pela manhã. Policiais também reclamam do número de servidores diante da população carcerária

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Os policiais penais do Amapá cruzaram os braços durante toda a manhã desta terça-feira (22) protestando por melhores salários e condições de trabalho. O sindicato da categoria alega que junto com a transformação de agentes em policiais deveria ter ocorrido a mudança da tabela salarial.

Diante da situação, enfileirados em frente ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá, os policiais fizeram um ato para chamar a atenção do governo.

“A partir do momento que a lei da polícia penal foi aprovada e sancionada pelo governo do Estado, a gente foi elevado ao nível superior, como a Polícia Civil é hoje. Então, a tabela salarial deve ser equiparada em nível superior e hoje a gente recebe como nível médio”, declarou Antônio Mesquita, presidente do Sinpp.

Condições de trabalho

Os manifestantes, que afirmaram que 70% da categoria paralisou e que apenas serviços essenciais foram mantidos. Também reivindicou melhores condições de trabalho, tendo como pauta mais importante neste quesito, a falta de efetivo.

“A população carcerária hoje está próxima de 4 mil presos para 852 servidores penitenciários, o que a gente acaba se sobrecarregando, porque a demanda é muito grande e a estrutura de trabalho ela é mínima. Cadeia aqui no Estado do Amapá ela não é muito diferente das cadeias no Brasil a fora”, complementou Mesquita.

Os policiais realizaram o ato público até o final da manhã. A direção do Sinpp informou que o Governo do Estado do Amapá (GEA) respondeu à manifestação dos policiais penais e prometeu marcar uma reunião na Secretaria de Administração (Sead) para debater a questão na semana que vem.