Preso um dos acusados de matar comerciante que estava indignado com assaltos

Leonardo, de 21 anos, confessou participação no roubo e morte do comerciante

Por OLHO DE BOTO

Um dos suspeitos de ter participado do roubo que terminou na morte de um comerciante, na zona norte de Macapá, foi preso pela Polícia Civil do Amapá, nesta quarta-feira (2), no município de Santana, cidade a 17 km da capital.

Leonardo Vieira da Silva, de 21 anos, transitava em via pública na companhia de um homem que estava ferido por um tiro quando foi abordado pelos investigadores da 1ª Delegacia de Polícia. Na ação, ocorrida no Bairro Monte das Oliveiras, o outro suspeito conseguiu fugir.

Ao delegado Yuri Agra, responsável pela prisão, ele assumiu participação no roubo à mercearia.

“Recebemos a informação de que eles estavam se escondendo em Santana. Um deles foi atingido por um tiro de raspão (disparado pelo comerciante), e por isso não buscou atendimento. Ele (o bandido) está contribuindo e confessa ser um dos envolvidos”, explicou Agra.

O comerciante Maciel Carneiro Aguiar, de 33 anos, morreu com pelo menos 10 tiros na noite de terça-feira (1º). Ele havia acabado de ser assaltado em seu estabelecimento no Bairro Jardim Felicidade, e decidiu perseguir a dupla de criminosos em sua motocicleta de entregas.

Três quarteirões depois ele foi surpreendido pelos bandidos e chegou e trocar tiros com eles. O comerciante ainda escondeu atrás de um carro, mas foi ferido. Os bandidos se aproximaram dele e disparam várias vezes no rosto da vítima. Em seguida, postaram um vídeo ostentando uma pistola sobre o corpo de Maciel.

Moradores relataram que o comerciante já havia sido assaltado mais de uma dezena de vezes e ele estava indignado com a ação de bandidos. Entre o domingo (31) e ontem foram 4 assaltos ao estabelecimento.

O criminoso preso hoje havia saído há menos de um mês do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Além disso, ele tem passagens quando era menor de idade e possui duas condenações por tráfico de drogas.

Por se tratar de latrocínio, o caso foi repassado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, onde corre o inquérito conduzido pelo delegado Glemerson Arandes.

A polícia ainda investiga a participação de um terceiro criminoso. A suspeita é de que ele estava na cabeceira da ponte onde ocorreu o confronto entre o comerciante e os bandidos, e pode ter atirado na vítima.