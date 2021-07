Projeto do ex-jogador Léo Moura vai beneficiar 6 mil jovens no Amapá

Nova Arena do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá, foi inaugurada nesta quarta-feira (30), pelo senador Davi e prefeito Furlan.

Cerca de 6 mil jovens do Amapá serão beneficiados com um projeto de grande alcance social desenvolvido pelo Instituto Léo Moura Sports, uma ONG que atua na formulação, planejamento e execução de projetos sociais que tenha como metodologia a educação pelo esporte.

O anúncio foi feito pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), nesta quarta-feira (30), durante a solenidade de inauguração da nova Arena do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A construção do novo campo, todo com grama sintética, foi uma obra custeada com recursos de emenda parlamentar de Davi, com contrapartida municipal. A entrega foi feita pelo prefeito da capital, Antônio Furlan (Cidadania).

O idealizador do projeto, o ex-jogador de futebol Léo Moura, esteve na cerimônia. Eleito quatro vezes o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro, tendo feito história com a camisa do Flamengo, clube pelo qual jogou durante 10 anos, o atleta pendurou as chuteiras, mas não abandonou a paixão pelo futebol.

Juntou a paixão pelo esporte a um projeto de grande alcance social, com a criação do Instituto Léo Moura Sports, uma ONG que atua na formulação, planejamento e execução de projetos sociais que tenha como metodologia a educação pelo esporte.

“6 mil crianças do Amapá terão todo acompanhamento, com todos os equipamentos, toda a formação, seja ela do Oiapoque, seja do Jari, seja de Macapá ou de Santana. Nós estamos falando do maior investimento na história da formação e na qualificação da nossa juventude. É um projeto que tem a duração de 24 meses, ao custo de R$ 15 milhões, para formar 6 mil crianças amapaenses”, ressaltou Davi.