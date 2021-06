Psol decide não disputar Assembleia e quer militante social ao Senado

A assistente social Alzira Nogueira é representante da Cufa no Amapá, servidora do MP e bem conhecida nos movimentos sociais

Por SELES NAFES

O Psol tomou várias decisões importantes que definirão o posicionamento da legenda no cenário de 2022, entre elas a de não disputar a Assembleia Legislativa do Estado e lançar uma pré-candidatura ao Senado. A legenda também pretende apoiar um nome progressista ao governo do Amapá.

No Senado, a decisão foi anunciar com bastante antecedência a pré-candidatura da assistente social Alzira Nogueira, militante dos direitos humanos que é servidora de carreira do Ministério Público do Estado. Alzira, que já aceitou o convite, também é representante da Central Única das Favelas (Cufa) e vem atuando com bastante intensidade durante a pandemia.

“É uma mulher, negra e muito conhecida nos movimentos sociais em grande parte do Estado e muito forte em Macapá”, descreve o presidente do Psol, o deputado estadual Paulo Lemos.

A pré-candidatura de Alzira, segundo ele, já tinha sido acertada no ano passado com o parceiro PSB, durante a construção da frente que apoiou João Capiberibe na disputa pela prefeitura de Macapá. A frente tem o Psol, PSB e Rede, além de simpatizantes dentro do PT, que negocia uma possível entrada no grupo. Capi, que perdeu a disputa municipal, já adiantou também que quer concorrer ao Senado.

Sem estadual

A atual legislação eleitoral não permitirá coligações na disputa proporcional, por isso o Psol vai priorizar a Câmara dos Deputados.

“Seria necessário ter muitos nomes para uma chapa de candidatos a deputados estaduais, e não temos essa perna (quantidade). Então, vamos focar nas candidaturas federais”, adiantou Lemos, que é deputado estadual e desta vez tentará uma vaga em Brasília.

A terceira decisão importante para o Psol é apoiar a pré-candidatura do senador Randolfe Rodrigues (Rede). O parlamentar, que tem evitado tocar no assunto, tinha manifestado intenção de concorrer ao Setentrião em 2019.