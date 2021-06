“R$ 50 é o novo vintão”, diz motorista sobre preço da gasolina

Preço varia entre R$ 4,90 e R$ 5,15, nos postos de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O preço dos combustíveis voltou a subir nas bombas em todo o Brasil e no Amapá não foi diferente. Os “vintão” – termo popular e brincalhão para os R$ 20 reais que quebravam o galho na hora de abastecer – agora já não alcançam grandes distâncias.

O preço chegou a casa dos R$ 5. Bem distante dos R$ 2,98 registrados em abril de 2020, pouco mais de um ano atrás, quando uma combinação de fatores internacionais, nacionais e locais, derrubou o preço da gasolina. O diesel sofre movimento muito parecido.

O aumento atual ocorre apesar dos mais de 40 dias sem aumento determinado pela Petrobrás e o que pode explicá-lo é o término da isenção sobre PIS e COFINS que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu por dois meses.

Os dois impostos incidem entre R$ 0,30 e R$ 0,35 no preço do litro do óleo diesel e a isenção foi uma maneira de conter a insatisfação dos caminhoneiros, setor que ainda ameaça se mobilizar caso não tenha pautas atendidas.

No Amapá, por conta da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana e por aplicar uma das menores alíquotas (25%) de ICMS do país, a incidência destes impostos é menor, no entanto, o custo nacional e a distribuição acabam chegando até o consumidor amapaense.

Por conta disso, na última semana, houve reajustes na maioria dos postos de gasolina da capital amapaense. No entanto, há redes que reajustaram em apenas R$ 0,03 e outras que chegaram a R$ 0,08 no aumento.

“R$ 50 é o novo vintão. Vinte não dá mais e para render um pouco, tem que ser 50”, declarou um motorista em uma rede social.

Nos postos de gasolina a reclamação é a mesma, mesmo entre os motociclistas.

“Com R$ 10 eu rodava dois dias. Agora com os mesmos R$ 10 eu rodo um dia apenas. Aumentou. Tá caro. Lembro quando estava R$ 3,89”, declarou Juci Nascimento, de 34 anos.

Há quatro anos frentista, Carlos Nascimento, de 31 anos, relatou que as reclamações dos clientes aumentaram muito, movimento que ele já conhece bastante.

“Tava mais barato, tava R$ 4,88 e agora tá R$ 4,92, mas não tem previsão de novo aumento. Os clientes reclamam, né, mas é sempre assim”, declarou o frentista.

No mesmo momento, um motorista de aplicativos colocava o famoso “vintão”, mas disse que dava para apenas uma volta da zona norte à zona sul.

Há diferenças significativas nos valores praticados. O menor preço encontrado pela reportagem foi de R$ 4,90 e o maior de R$ 5,15, portanto, pesquisar ainda é uma opção.