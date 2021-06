Randolfe responsabiliza empresa por novo apagão

LMTE se manifestou sobre novo incidente que deixou 13 dos 16 municípios sem energia

Por SELES NAFES

Durante o novo apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá, na tarde desta quarta-feira (16), o senador Randolfe Rodrigues (Rede) responsabilizou a empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) pelo novo incidente, que durou pouco mais de 1 hora.

A manifestação do parlamentar foi durante a discussão da MP que trata da privatização do sistema Eletrobrás. Randolfe lembrou que este foi o 5º apagão em sete meses, e comparou o novo incidente ao que deixou o Amapá sem energia durante mais de 20 dias, em novembro do ano passado.

“Só durante sessões do Senado ocorreram dois. As causas serão explicadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), mas as causas são as mesmas, é a mesma empresa privada responsável. Esse é o resultado da privatização”, criticou o senador.

Mais cedo, a LMTE se manifestou admitindo que o sistema de transmissão sofreu um desligamento momentâneo, e que as causas estavam sendo apuradas. No início da noite, a empresa culpou a geração de energia.

“A Linhas de Macapá Transmissora de Energia informa que a falha foi devido a uma oscilação de potência na geração e não nas instalações da LMTE que permaneceram 100% disponíveis”.