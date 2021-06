Restaurantes terão funcionamento estendido no Dia dos Namorados

Restaurantes poderão ir até meia-noite no dia 12 de junho. Foto: Arquivo/SN.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governo do Amapá divulgou as novas medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus. O novo decreto praticamente renova as regras do documento anterior.

O diferencial é com relação ao Dia dos Namorados, quando se flexibiliza o horário de funcionamento de restaurantes até meia-noite e o toque de recolher até 1h do dia 13 em Macapá e outros municípios.

A intenção é dar mais tempo para o fluxo de pessoas na movimentação econômica dos empreendimentos – a pedido dos empresários do setor.

No novo decreto, que passa a vigorar nesta terça-feira (8) e vale até o dia 21 de junho, também continua liberado o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos restaurantes.

A decisão é baseada no relatório epidemiológico que avaliou o período de 25 de maio 5 de junho. Houve redução de 2% nos casos diários e instabilidade em óbitos. No entanto, o ritmo de transmissão aumentou em 0,2 décimos, o que deve manter o alerta para as prefeituras e Estado.

“Tínhamos dialogado muito com o setor essa flexibilização no Dia dos Namorados. É importante dizer que estamos estabilizados em alta. Nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 64%, e clínicos também. Mas, temos mais pessoas internadas do que no pico do ano passado, temos uma taxa menor porque abrimos muitos leitos disponíveis que era exatamente a estratégia de retaguarda do Estado”, disse Waldez.

A orientação é que todas as prefeituras sigam o que determina o decreto estadual.