Risco de infecção: festas clandestinas com até 500 pessoas são dispersadas

Os eventos, que estão proibidos por decretos municipais e estadual, ocorreram em Macapá e Santana no fim de semana.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A força-tarefa formada pelo Mistério Público do Amapá e órgãos de vigilância e segurança municipais e estaduais fechou mais de 10 festas clandestinas realizadas no último final de semana em Macapá e Santana.

Em um dos eventos – no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá –, havia pelo menos 500 pessoas, a maioria não usava máscara de proteção. Em outro flagrante, no Igarapé da Fortaleza, em Santana, cidade a 17 km da capital do estado, estavam aproximadamente 300 pessoas.

A “Operação Covid 2021” visa garantir normas de prevenção e coibir aglomerações para tentar frear o número de casos do coronavírus, que cresce na direção da terceira onda de coronavírus no Amapá.

Nesta segunda-feira (6), o MP divulgou vídeos que mostram pessoas saindo dos eventos irregulares com coolers de bebidas nas mãos. Nas imagens, populares estão em um estabelecimento consumindo bebidas e tomando banho de rio sem se importar com a presença dos fiscais que chegam ao local. Veja as imagens:

Um barco superlotado foi impedido de seguir viagem para Afuá-PA por descumprir medidas sanitárias. O prioritário foi levado ao Ciosp do Pacoval para prestar esclarecimentos. Além de portos e o aeroporto, logradouros públicos, como praças, foram fiscalizados.

Houve ainda interdição de um estabelecimento comercial sem licenciamento. Os dois maiores balneários da capital, Curiaú e Fazendinha, nas zonas norte e sul, registraram aglomerações e também foram alvo da ação.

Restaurantes, balneários, um quiosque, dois mini-box’s e o dono da embarcação foram multados. Foram apreendidos sons e bebidas alcoólicas nas festas dispersadas.

A operação conjunta teve início na última quarta-feira (2) e deve ser intensificada ainda mais nos próximos dias. Além do MP, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Detran, Conselho Tutelar e pastas ligadas às prefeituras de Macapá e Santana participam da ação.