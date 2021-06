Saiba quem pode ser vacinado no fim de semana em Macapá

Calendário inclui profissionais de educação e saúde, gestantes e puérperas e pessoas com a segunda dose de AstraZeneca.

Neste fim de semana, Macapá prosseguirá a vacinação contra covid-19 de hoje até domingo. Na sexta-feira (18) e sábado (19) serão vacinados os profissionais de educação agendados e de saúde, gestantes e puérperas.

Também estão incluindo no calendário feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) as pessoas com a segunda dose de AstraZeneca marcada para os dias 18, 19 e 20 de junho. Essas pessoas devem apresentar a carteira de vacinação com indicação da data de aplicação da primeira dose e um documento oficial com foto.

Os profissionais de educação serão vacinados de acordo com o agendamento feito no site da Prefeitura de Macapá. Para este grupo, o imunizante estará disponível de 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto, do Estádio Zerão e na Rodovia do Curiaú, e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para ter acesso à vacina, os profissionais de educação deverão apresentar o comprovante de agendamento e os originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação, último contracheque e/ou carteira de trabalho.

As gestantes e puérperas com idade a partir de 18 anos também participarão da ação de vacinação deste fim de semana. Elas receberão a primeira dose do imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós, Novo Horizonte, Marabaixo, Brasil Novo e Pedrinhas. Nestes locais o imunizante estará disponível de 8h às 13h.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, cartão de acompanhamento de gestantes (para grávidas) e certidão de nascimento da criança (para puérperas até 45 dias).

Os profissionais da saúde que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 serão vacinados no sábado (19) nas UBSs São Pedro, Congós, Novo Horizonte, Marabaixo, Brasil Novo e Pedrinhas, de 8h às 13h.

Foto: Rodrigo Índio/Arquivo/SN