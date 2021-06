‘Salva-Vidas’ é para pessoas afogadas em sentimentos, diz Thiago Soeiro

Obra será lançada no dia 11 de junho

O jornalista e poeta Thiago Soeiro, um dos fundadores do grupo Poetas Azuis, está lançando o primeiro livro impresso de sua carreira artística, o ‘Salva-Vidas’. A coletânea reúne 36 poemas que procuram ajudar as pessoas a lidar com dor, saudade e problemas do cotidiano.

O lançamento ocorrerá numa live às 20h30min do próximo dia 11, uma sexta-feira. O lançamento será transmitido pelo Instagram @duastelasproducoesap, com a participação de convidados como Aline Monteiro, Carla Nobre, Pedro Stkls, Joãozinho Gomes, Aquila Emanuelle e Janete Lacerda.

O nome do livro brinca com a necessidade de salvar as pessoas afogadas em tantos sentimentos. Apesar disso, é classificada por ele como uma obra de leitura leve. Salva-Vidas é o meio pelo qual Thiago conversa com a poesia cotidiana e expõe a relação afetiva “que tem com o mar, de água salgada e doce também”.

“O livro é a concretização de um sonho. Salva-Vidas fala muito de mim como poeta e como pessoa, e carrega muitos sentimentos bonitos construídos nestes anos que me dedico à literatura”, resume.

O poeta não esqueceu que o mundo vive a era das plataformas digitais, por isso um áudio book estará disponível a partir do dia 18. Nesta versão digital, o próprio escritor vai interpretar 14 poemas, ofício que desempenha como poucos e que já pôde demonstrar em feiras literárias pelo Brasil.

O livro Salva-Vidas pode ser adquirido pelo valor de R$ 25, com o próprio autor, através do número (96) 98140-4994