“Sim”: o surpreendente pedido de casamento no aeroporto de Macapá

Pedido contou com apresentação artística e encantou passageiros.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

E chega de saudade. Vinícius de Moraes, o poetinha, cantou que coisa linda, que coisa louca, seria se ela voltasse, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que um jovem apaixonado quer dar em sua amada.

E isto foi o que aconteceu em Macapá, na tarde desta quarta-feira (9): ela voltou e disse sim ao pedido de casamento inesperado que parou o Aeroporto Internacional por alguns instantes.

O “Don Juan” – que agora acaba de elevar o nível das celebrações do Dia dos Namorados –, é Romulo Brasão, de 28 anos, gestor de projetos do Sebrae, que decidiu fazer uma surpresa para a namorada.

Como ela gosta muito de música e ambos acham a dança uma belíssima expressão artística, ele convidou a Companhia de Dança Anete Peixoto para que fizessem uma apresentação na chegada da futura esposa que seria pedida em casamento.

Ela se chama Emanuele Vale, tem 29 anos e é missionária. Ela ficou extremamente surpresa e feliz.

A história

A história de amor dos dois tem pelo menos três anos, quando eles se conheceram em uma igreja, na apresentação do filhinho dele na congregação. Ela já fazia parte da comunidade religiosa, e daí veio a afinidade, a amizade e depois o namoro.

Mas, casos de amor nem sempre – ou quase nunca – são simples. Eles terminaram, ela esteve em missão por um tempo no outro lado do Atlântico, na Inglaterra, e desde que retornou ao Brasil, em janeiro, à Belém (PA), onde morava com a família, reataram o romance. Aí tinha que ser, e hoje ela veio até Macapá.

“Eu decidi [fazer o pedido] já tem uns meses. Tenho conversado com a família dela e a gente está aqui. A família dela está em Belém, a minha está aqui, meus amigos. O anel está aqui e o coração está quase saindo pela boca”, declarou Romulo, antes da chegada de Emanuele.

O pedido

Enfim, após um ensaio improvisado feito ali no saguão, o rapaz escondeu-se e as atenções voltaram-se para o desembarque de passageiros. Caprichosamente, Emanuele parecia querer, sem saber, aumentar a ansiedade de todos que a aguardavam.

Quando saiu no saguão do aeroporto notou muitas câmeras para si e logo uma tia e as bailarinas da companhia de dança a levaram para o local da performance. Em dado momento, ela mostrou que as mãos tremiam.

A dança começou e o namorado apaixonado apareceu com um buquê de flores vermelhas de amor. Levou-a para o centro dos bailarinos, acarinhou-a, abraçaram-se, falou e escutou algo no ouvido que as câmeras não captaram – e nem deviam – ajoelhou-se, fez o pedido e recebeu o esperado “sim!” para unirem suas vidas em matrimônio.

Foi um momento emocionante e a dança seguiu até que os, agora noivos, começaram a receber os parabéns dos partícipes da confabulação amorosa. Deu tudo certo.

“Literalmente uma surpresa, eu quase desmaiei, não sabia se eu andava ou se eu parava e eu fiquei tremendo e meu joelho começou a tremer e eu falei ‘vou cair bem aqui’, mas é isso. Eu não esperava, não esperava mesmo”, declarou, sorrindo de alegria, Emanuele.

O casal afirmou que já pensava, que tinha planos e que organizavam um casamento de seus sonhos em Belém, e que assim o farão, mas retornam para morarem em Macapá.

Agora, como diria o poetinha, hão de ser milhões de abraços apertados e colados assim, e beijinhos e carinhos que é pra acabar com esse negócio de um viver sem outro.