Startup do Amapá vence seleção e recebe investimento nacional

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A startup amapaense Tributei, que atua no mercado desde 2018, acaba de ganhar, junto com outras 12 empresas de tecnologia do país, um investimento de R$ 6 milhões da aceleradora de projetos gaúcha Ventiur.

Ao todo, 240 empreendimentos disputaram o processo seletivo que irá garantir à Tributei o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. A statup tucuju conta atualmente com 10 colaboradores, número que seus sócios planejam dobrar no próximo período e, assim, expandir ainda mais este setor que está em pleno crescimento no Estado.

Ainda pouco conhecido do grande público, o Amapá começa a ter destaque no seguimento e vários empreendedores trilham caminhos de sucesso. O portal SelesNafes.com conversou com o engenheiro de produção Jefferson dos Santos Pinto, de 28 anos, uma das mentes por trás da Tributei e destacado expoente do segmento no Amapá. Acompanhe.

A Tributei é uma das startups mais bem sucedidas do Amapá. Conta como foi a fundação deste empreendimento e como vocês estão agora?

A startup Tributei foi criada em 2018, a partir da necessidade do meu sócio Waldir, que é contador. Ele gastava muito tempo para calcular os impostos da empresa onde trabalhávamos juntos, levando cerca de 20 dias para dar conta dessa demanda. Na época, ele criou uma planilha em Excel que ajudava a fazer os cálculos de forma mais rápida, e então ele me apresentou. Vi que aquela planilha tinha potencial para virar um sistema. Após isso, verificamos no mercado que esse problema fazia parte da rotina de outros contadores, e em seguida convidamos os sócios Fábio Junior e Wanderson Elias para desenvolver essa solução.

Em 2018 lançamos a primeira versão do software, que realiza o cálculo de forma automática do imposto ICMS Substituição Tributária (ST), que é considerado pelos contadores um dos mais complexos de lidar. Um contador que calcula esse imposto de forma manual leva 22 dias em média para calcular o ICMS-ST de 1000 notas fiscais. Já com o Tributei ele calcula o mesmo volume de notas em uma manhã de trabalho.

Neste ano ainda, participamos de um edital do governo do Amapá para o fomento de novos negócios, momento em que recebemos um aporte financeiro para desenvolver uma solução para Secretaria da Fazenda. Em 2019, recebemos um segundo aporte financeiro, que foi por meio do programa nacional Conecta Startups da Softex/ABDI/MCTI/CNPq.

Atualmente, a startup Tributei ajuda os contadores a calcular o ICMS-ST de mais de 800 empresas em seis estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Amapá. O time fundador da startup é composto pelo CEO Waldir Júnior, CMO Jefferson Pinto, e os CTO’s Fábio Jr. Moreira e Wanderson Elias.

Atualmente nosso time é formado por 10 pessoas e a expectativa é que até o final deste ano façamos mais 10 contratações.

O que essa premiação da gaúcha Ventiur vai significar para a Tributei?

Os recursos permitirão que possamos colocar em prática nosso plano de expansão. Queremos concluir nosso roadmap (planejamento) de produto, para oferecer aos nossos clientes, novas soluções dentro da plataforma. Com isso, deveremos atingir um número maior de usuários.

Com a Ventiur, teremos uma agenda intensa de atividades, a qual inclui uma série de bootcamps, reuniões de acompanhamento e eventos de capacitação com foco no desenvolvimento dos sócios e do nosso time. Além disso, também teremos a possibilidade de fazer conexão com grandes empresas sul do país.

Como você vê o cenário das startups no Amapá?

O ecossistema de startups no Amapá está crescendo cada vez mais. Além do Tributei, existem outras startups que estão atuando a nível nacional como Assinadoc, EADstation, Tuxtu e até internacional, como a Proesc e Orçafascio.

Temos a comunidade chamada Tucuju Valley, que concentra um grupo de pessoas e organizações que possuem o interesse em trocar experiências e aprender mais sobre o mundo das startups.

Nos últimos anos, o governo tem olhado com bons olhos o mundo de startups, e criou vários editais para fomentar a criação de novos negócios inovadores, como por exemplo o Programa de Inovação para Tecnologia da Informação (PITI) e o Programa Centelha.

O Sebrae desenvolveu também um programa próprio de pré-aceleração (para quem tem uma ideia e quer validar no mercado) e aceleração de startups (para empresas que já tem produto e estão buscando ajuda para crescer), que nos ajudou muito no início da operação do Tributei.