Suspeito de comandar assalto à família morre em confronto com o Bope

Roubo ocorreu no domingo em frente à casa das vítimas, no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso, identificado como Gabriel Tavares, de 21 anos, morreu nesta segunda-feira (28) em um confronto com uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em Macapá.

O comandante do Bope, major Kleber Silva, afirmou que ele cometia diversos assaltos e também teria participado e comandado um ataque contra uma família que estava em frente de sua casa no domingo (27), no Bairro Laguinho, região central da cidade.

Vídeos dessa ação criminosa ganharam as redes socias e revoltaram o público em geral. O Bope afirma que Gabriel era o que vestia blusa amarela e que estava mais agressivo, segundo relataram as vítimas.

Nas filmagens é possível ver quando quatro assaltantes surpreendem a família. Eles chegam em bicicletas. Dois deles carregam armas de fogo. Um que chegou desarmado, entra na casa e pega uma faca para ameaçar homens e mulheres. Eles pegam joias e celulares e fogem. Veja:

“O assalto à família teve uma repercussão muito grande nas redes sociais e, por isso, a população interagiu muito com o Bope, passando informações sobre o paradeiro de suspeitos”, reforçou o comandante.

De acordo a corporação, o tiroteio aconteceu por volta de 10h, numa área de pontes da Rua Nova São José com Avenida Bahia, Bairro Pacoval, na zona norte.

No local, a família de Gabriel confirmou que ele tinha antecedentes criminais, mas que ele não estava envolvido no roubo de domingo.

Os agentes encontraram Gabriel numa casa onde ele morava na região, após denúncia anônima. Ao tentarem fazer a abordagem, os militares teriam sido recebidos a tiros pelo suspeito.

“Os policiais foram recebidos a tiros e houve intenso confronto no local. Não obedeceu às ordens de se entregar. Se não teve preocupação com suas vítimas, imagine quando percebe a presença da Polícia Militar. Ele, inclusive, vestia a mesma roupa em que aparece nas filmagens do roubo. A arma [um revólver calibre 38], provavelmente, é a mesma usada no referido crime”, narrou o major Kléber Silva.

O óbito de Gabriel foi confirmado pelo Samu e o corpo foi removido pela Polícia Científica, que também analisou a cena do confronto. As buscas pelos outros três assaltantes que aparecem no vídeo continuam.