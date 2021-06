SVS não confirma variante indiana no Amapá

SVS encaminhou amostras para sequenciamento genético de variantes do Sars-Cov-2 ao Instituto Evandro Chagas, de Belém (PA), mas nada está confirmado.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A suposta confirmação de casos da variante indiana de covid-10 no Amapá, espalhada pelas redes sociais, tem causado preocupação nos amapaenses. Contudo, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS-AP), não confirma a informação e esclarece os fatos.

O superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, confirmou que um navio do Maranhão, o Forte de São José, aportado em Santana, a 17 km de Macapá, apresentou suspeitas de covid-19, o que fez com que a vigilância em saúde do Estado, de Santana e a Anvisa começassem a agir.

Na manhã desta terça-feira (8), a SVS confirmou que dos 23 tripulantes, 19 testaram positivo para a covid.

Por recomendação médica, três pacientes estão sob cuidados médicos em um hospital particular da capital amapaense. O restante dos infectados está em uma área específica do navio, com acompanhamento médico diário e só poderá sair da embarcação em caso de translado para unidades de saúde.

Malafaia falou ao Portal SelesNafes.com sobre a preocupação da cepa indiana e a intensificação das fiscalizações que a força-tarefa tem executado. Assista

Sobre a variante que pela primeira vez apareceu na Índia, a chamada variante indiana, que tem demonstrado virulência e letalidade maiores que as demais cepas, a SVS informou que seguiu os critérios da Rede Genômica da Fiocruz e encaminhou amostras para sequenciamento genético de variantes do Sars-Cov-2 ao Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém (PA).