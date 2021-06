Tombamento de ônibus, embriaguez, prisões: o saldo do feriado nas rodovias do Amapá

Foram abordados mais de 800 veículos com três prisões por embriaguez. Na BR-156, um ônibus da Amazontur tombou após deslizar na lama

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, nesta segunda-feira (7), o saldo da Operação Corpus Christi deste ano no Amapá. Foram registrados três acidentes, entre eles o tombamento de um ônibus que deixou três passageiros feridos.

A operação de fiscalização começou na sexta-feira (4) com apoio de equipes da Guarda Civil e CTMac. Foram abordados 828 veículos com um total de 305 autuações. Desse total, 26 foram por direção sob o efeito de álcool. Três motoristas foram presos por embriaguez e dois veículos furtados foram recuperados.

Também houve 22 flagrantes de crianças sendo transportadas sem dispositivos de segurança (cintos ou cadeirinhas), 17 por falta de cinto e três por ultrapassagens em local proibido.

De acordo com a PRF, o movimento foi maior nas BRs 210 e 156, no sentido interior na sexta e sábado, e no sentido capital no domingo (6).

Tombamento

No caso do ônibus que tombou, o acidente foi considerado o mais grave pela PRF porque deixou feridos, mas sem gravidade. O tombamento ocorreu no KM-48, na sexta-feira, no trecho sul da BR-156 (Macapá-Jari). O veículo pertence à empresa Amazontur e teria deslizado para fora da pista por causa da lama.

Também houve colisões, sem feridos, nos perímetros urbanos de Porto Grande e Macapá.

“O fato de não termos o registro de nenhuma morte no trânsito neste período, nos indica o êxito nas ações, já que o objetivo finalístico da Operação Corpus Christi, em promover a segurança viária aos usuários das rodovias federais do Amapá, foi alcançado”, avaliou a PRF em comunicado.