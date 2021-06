“Vamos atender melhor o interior”, diz diretora do Super Fácil ao receber veículos

Super Fácil recebeu 4 picapes, comprados com emeda parlamentar do senador do Amapá Lucas Barreto.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um dos órgãos de governo com maior proximidade de com o cidadão amapaense, o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac), popularmente conhecido como Super Fácil, recebeu um reforço para o atendimento à população no interior do Estado.

Fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões do senador Lucas Barreto (PSD) e de contrapartida do Governo do Estado do Amapá (GEA), o Super Fácil recebeu 4 picapes na manhã desta segunda-feira (21).

Parte deste mesmo pacote, ainda receberá outros três carros de passeio, um micro-ônibus de atendimento móvel e quatro grupos geradores, estes que vão servir às unidades de Macapá e de outros municípios.

A diretora da unidade, Luzia Grunho, destacou os milhares de atendimentos, mesmo durante a pandemia de covid-19. Para ela, o aporte recebido irá ajudar no atendimento dos distritos, dos locais mais afastados das sedes dos municípios.

“Quase todos os serviços poderemos levar, quase todos. Algumas localidades não têm internet, então, nós não temos como levar serviços que necessitam de internet, mas vamos levar todos os atendimentos que pudermos. Antes nós tínhamos dificuldades de chegar nas localidades por falta de condução. Vamos poder atender melhor o interior. A partir de amanhã, já vamos começar mais ações e estarmos juntos da população, porque é isso que o Super Fácil faz”, declarou a diretora.

Presentes na entrega, o governador Waldez Góes (PDT) e o senador Lucas Barreto também comentaram e anunciaram outras intervenções junto ao órgão.

“Quero agradecer ao senador Lucas que tem sido parceiro em muitas outras frentes. Além aqui do Super Fácil, que temos unidades em quase todos os municípios do Amapá e que agora recebe esse recurso para atender melhor a população com veículos, também o senador Lucas está colocando recursos para revitalizar as unidades do Super Fácil”, contou Waldez Góes.

Lucas revelou que sua decisão de apoio ao órgão tem relação com o número de atendimentos que o setor faz.

“Eu penso que o Super Fácil tem uma função de dar cidadania. Decidimos apoiar pela quantidade de atendimentos que faz. Ainda tem o micro-ônibus, os grupos geradores, porque são serviços que precisam ter estabilidade energética, então, a gente está aqui criando essa estrutura e mais os recursos que virão para revitalizar os prédios do Super Fácil no Estado do Amapá. Todos nós sabemos, a diretora Luzia Grunho, a Tia Luzia, faz um trabalho reconhecido por toda a sociedade amapaense. São quase 100 mil atendimentos por mês”, concluiu Lucas.