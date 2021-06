Vereador é rendido e tem casa roubada em Macapá

Parlamentar vítima dos bandidos foi Zeca Abdon. Um policial à paisana ainda trocou tiros com os bandidos, mas eles fugiram

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Criminosos invadiram a casa do vereador de Macapá Zeca Abdon (PP), nesta sexta-feira (18), no Bairro Araxá, zona sul da capital. De acordo com a Polícia Militar, os ladrões estavam armados e levaram objetos dele e de outras pessoas. Ainda houve uma troca de tiros entre os bandidos e um policial de folga.

O parlamentar relatou aos policiais do 1° Batalhão da PM que um dos criminosos chegou no imóvel alegando que estava procurando um local para organizar um retiro religioso.

O criminoso pediu para avaliar o terreno para ver se tinha condições para a suposta programação. Durante a visita de fachada, quatro indivíduos saíram de dentro de uma área de mata armados e renderam Zeca Diabo, o caseiro e as pessoas que estavam na residência.

A todo momento os bandidos pediam dinheiro do vereador que dizia não ter. Mesmo assim, subtraíram cerca de R$ 760, três celulares e outros pertences das vítimas.

“Três estavam armados com arma de fogo e um com uma faca. Dos três, dois estavam com revólveres e um estava uma espingarda, foi o que o vereador repassou. Eles ainda pegaram a chave do carro e tentaram sair no veículo, só que não acertaram ligar”, disse o tenente Elder Carvalho.

Um policial à paisana viu a ação e interviu. Houve troca de tiros, mas os bandidos empreenderam fuga pela área de mata. As diligências continuam na região. Ninguém ficou ferido.