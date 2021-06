VÍDEO: Vazamento deixa Centro e zona sul sem água nas torneiras

O problema está localizado na Avenida Aimorés, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) teve que interromper o fornecimento no Centro e na zona sul de Macapá na manhã desta quinta-feira (24) para consertar um grande vazamento num tubo de 300mm da rede de distribuição do Bairro Buritizal. O problema está localizado na Avenida Aimorés.

Segundo a Companhia, as equipes de manutenção já estão no local e a previsão é de que o serviço seja concluído até 12h. Depois disso, o fornecimento de água deverá ser normalizado durante a tarde desta quinta.