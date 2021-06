‘Vocês são muito legais’, diz youtuber viajante que conhece Macapá

O influencer tem mais de 1,5 milhão de inscritos no canal estevampelomundo

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Aos 31 anos, Lucas Estevam, paulista de Campinas, já viajou por 80 países e quase todos os estados do Brasil, onde se especializou em dar dicas de roteiros de viagens em seus destinos. Em Macapá, o youtuber que tem 1,5 milhão de inscritos em seu canal, destacou a culinária, a hospitalidade do amapaense e o Rio Amazonas, assim como a centenária Fortaleza de São José de Macapá.

O jovem conta que morava em Stuttgart, na Alemanha, e as pessoas sempre lhe pediam dicas sobre roteiros e viagens. Foi aí que abriu um blog que começou a ser muito acessado. No retorno ao Brasil, trabalhou em algumas televisões locais em Campinas, e em 2014 resolveu apostar tudo na internet, através do site estevampelomundo.com.br.

“Em 2014, resolvi largar tudo e ir pra internet. Quero ter minha autonomia. Fui para o Youtube, comecei um canal, e desde então foi como encontrei, consegui ter uma proximidade muito boa com o público, eu consigo passar a mensagem que quero mostrar do mundo, a forma que eu quero mostrar, da forma que eu vejo, e aí o ‘estevampelomundo’ começou a crescer”, declarou o youtuber viajante.

Estevan está em Macapá por conta do projeto “Brasil 60”, onde ele visitará cidades de todos os estados brasileiros e fará 60 vídeos.

Sobre os dias em que já está aqui, destacou a culinária amapaense e a recepção do povo. Contou, inclusive, que já visitou a casa de seguidores seus. Convidar para casa é, de fato, parte do costume local, constatou.

“Adorei, gostei demais, a Fortaleza é belíssima, o mercado, adorei a orla, o Rio Amazonas, os restaurantes daqui, aqui come-se muito bem, vocês têm uma gastronomia fantástica, muitos sabores, muitas texturas. As pessoas são mega receptivas, em todo lugar que você vai, o amapaense só falta te carregar no colo. Vocês são, realmente, muito legais”, destacou Estevan.

Estevam, que encheu o Amapá de elogios, foi questionado sobre o que teria considerado como pontos a melhorar, na sua rápida observação de cinco dias de visita. Ele não teve dúvidas em dizer: a pouca quantidade de voos para o Estado, o que faz aumentar o preço das passagens aéreas no único estado brasileiro isolado do ponto de vista rodoviário, e a divulgação do Amapá ainda muito pequena fora de nossas ‘fronteiras’ estaduais.

O viajante está preparando uma série de materiais audiovisuais sobre sua visita ao Amapá que depois poderão ser acompanhados em suas mídias, como no Instagram @estevampelomundo.