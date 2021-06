Waldez coordena ajuda às famílias afetadas por enchentes no Amapá

NO SUL DO AMAPÁ

Mais de 11 mil famílias em todo o estado foram atingidas no sul e na região centroeste do estado pelas cheias do Rios Jarí, Amapari e Araguari.

Neste sábado (5), o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), esteve em Laranjal do Jari, sul do estado, para acompanhar os trabalhos das equipes de assistência social, saúde e Defesa Civil em auxílio às vítimas atingidas pelas enchentes que já afetaram mais de 11 mil famílias dos municípios do sul e centroeste amapaense.

O objetivo foi garantir mais celeridade na distribuição de mantimentos, alimentos e agua potável para as vítimas das cheias dos Rios Jari, Amapari e Araguari.

“Nossas equipes estão presentes na região desde o início do problema para oferecer atendimento em saúde e segurança alimentar às famílias afetadas”, garantiu o governador.

Segundo ele, somente em Laranjal do Jari, o governo já entregou mais de 3,3 mil cestas básicas do Programa Comida em Casa e de ajuda humanitária.

“Mesmo com o nível do Rio baixando, nossas equipes de assistência social, saúde de da Defesa Civil continuarão mobilizadas para auxiliar a população naquilo que for necessário”, afirmou Góes.

De acordo com o governante, ao mesmo tempo que presta assistência ao Vale do Jari, o estado tem oferecido suporte aos municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Oiapoque, que também foram atingidos por enchentes.