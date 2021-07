A conta: Naldo Maranhão prepara disco com reflexões sobre a pandemia

Músicas são gravadas em Macapá, Belém, Imperatriz, Natal e Goiás, de acordo com o ritmo e a inspiração do músico.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Ao completar 50 anos de vida e 30 anos de carreira, o cantor e compositor Naldo Maranhão está preparando seu quarto disco. “A conta” tem um repertório de músicas que abordam a conjuntura política do país e a pandemia de covid-19.

Em Imperatriz (MA) desde o início do ano, Naldo contou que o contato com os lugares da infância o ajudou a produzir, a compor e o isolamento por conta do período que vivemos o fez aumentar a necessidade de compartilhar, de ser ouvido.

“Algumas das músicas já estão até tocando no rádio, porque com essa pandemia, todo esse isolamento, a carência que eu sinto, a necessidade é muito grande de me fazer ouvir, de compartilhar meus pensamentos a respeito disso e esse disco é muito voltado para essa pandemia, para esse momento que a gente está vivendo”, detalhou o artista.

“A conta”, faixa que dá título ao disco, foi feita em parceria com Joãozinho Gomes e é, na verdade, uma revisitação às músicas de protesto. Com ares épicos, a música questiona em verso se “terá chegado a conta?” e “quem vai pagar a conta dos homens celerados”.

No vídeo, a canção ainda está sem toda a produção de arranjos que irá receber ainda em estúdio. Mas o Portal SelesNafes.com antecipa aos seus leitores. Assista:

Nestes anos de carreira, Naldo Maranhão estabeleceu muitas parcerias em diversos estados e esse projeto também é uma oportunidade para acessar alguns retalhos dessa construção feita pelo artista.

As músicas estão sendo gravadas em Macapá, Belém, Imperatriz, Natal e Goiás, de acordo com o ritmo e a inspiração do músico. Por exemplo, o carimbó ele gravou em Belém, e a sanfona em Natal, e assim por diante.

O cantor fez questão de deixar claro que não conta com nenhum apoio, seja do poder público ou iniciativa privada, mas que, por outro lado, parceiros de toda a vida têm sido fundamentais para ajuda-lo a gravar, arranjar e produzir as canções.

“Eu conto muito com a amizade, sabe? Fineias Nelluty, vários amigos que fazem as coisas dentro do mínimo para poder contribuir dentro do trabalho do irmão. Então, quero agradecer muito esses parceiros. O Oscar Nunes em Natal, Aluísio Júnior em Goiânia, meu amigo Joãozinho Gomes que também fortaleceu, Orivaldo Fonseca, que é um grande parceiro, Tomé Azevedo, toda a turma do Raízes Aéreas, esse pessoal que tem fortalecido o meu trabalho”, agradeceu Naldo.

Enquanto o disco não fica pronto – a previsão de lançamento é até o fim do ano – quem quiser conferir as músicas pode acessar as redes sociais do cantor, que tem postado as primeiras gravações e interage com o público que comenta sobre suas canções.