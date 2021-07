A maldade de Lázaro não morreu com ele

Lampião, o assassino cangaceiro também virou troféu

Compartilhamentos

Por SAULO SANTANA, publicitário

Você pode até não concordar comigo. Cada um de nós é um mapa de valores e princípios. E eu respeito isso. Mas confesso que as fotos e memes de Lázaro, ‘o psicopata’, exterminado com incontáveis buracos de bala pelo corpo, circulando nas redes (para regozijo de uma turba selvagem), ressuscita em meus olhos tempos de barbárie.

Ver os policiais eufóricos, gritando, arrastando o corpo do bandido sem vida e comemorando um feito tão bárbaro e vil como se fosse uma glória, em pleno século 21 é, no mínimo, desanimador. Sim, porque 300 policiais demorarem 20 dias para encontrar um bandido tão perigoso e não conseguirem capturá-lo com vida, já sinaliza claramente que não há nada a ser comemorado. É como dar uma satisfação para uma sociedade tão doente quanto Lázaro.

Se somarmos isso à realidade negacionista dessa pandemia – também apoiada por essa mesma turba que tem orgasmos múltiplos com a morte do bandido -, o que já potencializou 500 mil vidas perdidas para a covid, o sentimento é pior ainda.

É como estarmos num umbral, respirando o cheiro azedo de uma humanidade em pleno estado de putrefação. É como sermos maçãs num cesto com maçãs podres, prestes a apodrecermos também.

Me lembrou a clássica foto das cabeças de Lampião e seus cangaceiros, exibidas nas feiras do nordeste, quando foram mortos pelos policiais, na década de 30 do século passado.

Bandidos e psicopatas sempre existiram e vão continuar existindo. O que não precisa mais existir é a ‘lei do talião’, excitando a plateia e soprando as brasas do ódio e da desumanidade entre nós, como se estivéssemos no coliseu com o polegar para baixo. A maldade de Lázaro definitivamente não morreu com ele.