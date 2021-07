Acusado de assaltos violentos morre em confronto com a PM

Policiais carregam corpo de bandido filmado em assaltos, em área de pontes do Bairro dos Congós

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que agia violentamente contra as vítimas durante assaltos a estabelecimentos comerciais, identificado como Lucas Chaves Ferreira, o Chuck, de 20 anos, morreu num confronto com militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), nesta quinta-feira (22), no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, além de ser filmado frequentemente invadindo mercantis com arma de fogo, Chuck tinha passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e extorsão.

De acordo com o comandante do Choque, capitão João Oliveira, a ocorrência teve início durante a intensificação do patrulhamento em pontos onde vêm ocorrendo mais crimes ou servem de esconderijos para bandidos da zona sul da capital.

Foi durante uma das rondas, por volta de 9h, que ao avistarem as equipes na área de pontes da 17ª Avenida do Congós, populares decidiram denunciar.

“Falaram que ao final da ponte, que é extensa, tinha um grupo de indivíduos que estariam armados. A equipe se deslocou e observou de longe que realmente existia um grupo que, ao observar a aproximação, se dispersou e pelo menos dois estavam armados. Um entrou numa residência que não era dele”, contou o capitão.

Ainda segundo o comandante, os militares fizeram o acompanhamento tático, mas foram recebidos a tiros. Houve revide e Chuck foi atingido.

O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. Os outros suspeitos conseguiram fugir pela área alagada.

Foi apreendido um revólver calibre 38 que teria sido usado pelo criminoso. A Politec removeu o cadáver.