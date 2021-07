Acusado de homicídio e roubo, detento arrebenta tornozeleira para traficar, diz PM

Arilson Vilarinho do Amaral, o Porquinho, foi flagrado pela Força Tática no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do regime aberto domiciliar que deveria estar de tornozeleira eletrônica foi preso em via pública do Conjunto Macapaba, zona norte da capital, com porções de drogas no bolso da roupa que usava.

A ação do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar ocorreu no início da noite desta terça-feira (6), nas proximidades da quadra poliesportiva do habitacional, localizado nas margens da BR 210, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, Arilson Vilarinho do Amaral, o Porquinho, de 22 anos, tem passagens pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Ele foi surpreendido por uma equipe que patrulhava em motocicletas, o Tático Motos.

Durante a abordagem e busca pessoal foram encontradas 10porções de crack e 2 de maconha, além de R$ 100.

Indagado sobre o equipamento eletrônico, ele apenas relatou que havia o rompido com uma tesoura. A direção do Iapen, presídio da zona oeste de Macapá, foi comunicada e Porquinho foi preso pelo crime de tráfico de drogas.