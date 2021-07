Acusado de matar empresário em crime passional vira réu

Juíza do Tribunal do Júri aceitou denúncia contra Jackson Santos, de 35 anos

Por SELES NAFES

O homicídio do dono de amassadeiras de açaí numa praça cheia de crianças, na zona norte de Macapá, em maio deste ano, teve a denúncia acatada pela justiça e o acusado, que está foragido, virou réu na ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado.

De acordo com o processo, na noite de 5 de maio, por volta das 21h, Jackson Ferreira dos Santos, de 35 anos, matou com seis tiros o comerciante Israel Farias dos Santos, de 37 anos.

A vítima estava acompanhando os dois filhos de 3 e 5 anos na Praça do CEU das Artes, no Bairro Infraero II, quando foi alvejado. Israel morreu no local com tiros na cabeça e em outras partes do corpo. Para o MP, o homicídio ocorreu sem possibilidade de defesa da vítima.

A Delegacia de Homicídios de Macapá (Decipe) apurou que a motivação teria sido passional. Jackson não aceitava que a ex-esposa tivesse novos relacionamentos amorosos. Na noite do crime, ele pegou o carro de um cliente de sua borracharia e foi até a praça cometer o crime. Israel, que era separado, tinha passado na casa da ex-esposa para levar os filhos ao passeio na praça. Ele tinha várias amassadeiras espalhadas pela capital com o nome Central do Açaí.

Ao analisar o pedido para que Jackson seja julgado pelo crime, a juíza Lívia Cardoso, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, avaliou que todos os requisitos para o processo estão corretos, e determinou que o acusado apresente defesa em 10 dias. Se ele não for localizado, ela mandou que ele seja intimado por edital.