Acusado de matar moradora de área de pontes após operação é preso

Por OLHO DE BOTO

Uma ação integrada do Bope e da Polícia Civil do Amapá resultou na prisão de um homem envolvido no assassinato de uma mulher, na zona sul de Macapá. O mandado de prisão preventiva contra Washington Pinto do Amaral, de 29 anos, foi cumprido no Bairro dos Congós.

Gurupá, como o criminoso é conhecido, transitava pela Avenida Benedito Lino do Carmo, nas proximidades do Super Fácil, quando foi surpreendido pelos policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tática Motorizada), grupamento especial do Bope.

De acordo com o capitão Hércules Lucena, comandante da Rotam, a investigação da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM) apontou que Gurupá está envolvido em uma execução ocorrida na noite do dia 10 de março deste ano, em uma área de pontes da Rua Claudomiro de Moraes, também nos Congós.

A vítima foi Elisângela Fernandes da Trindade, de 36 anos, executada a tiros por integrantes de uma facção criminosa. De acordo com as investigações, ela foi morta no mesmo dia em que Gurupá e um comparsa trocaram tiros com policiais do Bope. O comparsa morreu, e Gurupá conseguiu escapar.

No mesmo dia, após a saída da polícia do local do tiroteio, o criminoso saiu do esconderijo e matou a moradora.

“Ele saiu da área de mata e covardemente assassinou a moradora sem motivo algum, comprovando sua brutalidade”, comentou o oficial.

“Ele não reagiu à abordagem policial. Estava desarmado. A prisão dele será muito importante para explicar para a justiça suas ações violentas”, acrescentou.

Após a apresentação, o bandido foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).