Advogado é alvo de operação contra fraude no seguro defeso no Amapá

Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do advogado, em Macapá. Ele é servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Compartilhamentos

Agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Macapá na manhã nesta sexta-feira (16) para investigar um suposto esquema de desvio do Seguro Defeso, benefício pago pela União a pescadores durante período de reprodução das espécies.

O alvo foi a residência de um advogado, servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A ação é a segunda fase da Operação Stargazer, que investiga fraudes no benefício no Amapá.

Na primeira fase da operação, ocorrida em dezembro de 2019, as investigações apontaram que o presidente de uma colônia de pescadores recrutava, com apoio de seus filhos, pessoas que não trabalhavam como pescadores para inserir seus nomes nos sistemas do governo.

Documentos apreendidos em dezembro indicaram que era o servidor que teve a casa alvo do mandado de hoje era quem ajudava a inserir esses nomes no sistema. Com isso, indivíduos passavam a receber indevidamente o seguro.

Nas análises de material arrecadado pela Polícia Federal na primeira fase da operação, foram identificadas conversas entre servidor do MAPA e pessoas que estavam sob investigação. Nos diálogos, verificou-se que o agente público vazava informações confidenciais de pessoas cadastradas nos sistemas.

Os crimes investigados são os de estelionato majorado, advocacia administrativa (no caso do servidor do MAPA) e associação criminosa.

O nome da operação, Stargazer, é uma alusão à espécie de peixe predador, que se enterra sob areia ou lama para surpreender presas, semelhante, segundo a polícia, à forma com que os investigados atuam no suposto esquema.