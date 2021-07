Amapá atinge metade da população vacinável com a 1ª dose

O Governo do Amapá disse que já distribuiu 536.503 doses para Macapá e os outros 15 municípios. Destas, foram aplicadas 382.791 com D1 e D2.

O boletim epidemiológico diário sobre a situação da pandemia de covid-19 no Amapá informou, nesta sexta-feira (30), que as equipes de imunização alcançaram a metade da população vacinável.

No Amapá, a população vacinável é de 569.316 pessoas. Deste total, até o momento, 50,58% receberam a primeira dose da vacina; e 16,64% foram imunizadas com a segunda dose ou dose única, segundo o informe.

O governo divulgou também, na quinta-feira (29), a marca de 530.503 doses de vacinas contra covid-19 distribuídas aos 16 municípios.

O boletim traz, ainda, números da pandemia no estado, que confirmam o recuo da doença. Até esta sexta foram 121.156 casos confirmados, 2.433 em análise laboratorial. Houve apenas 1 novo óbito, em Macapá. No total, 1.906 pessoas perderam a vida para a covid-19 no Amapá.

O percentual de ocupação dos leitos é de 38,58%, considerando as redes pública e privada.