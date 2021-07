Amapá tem 12 municípios sem mortes por covid há 28 dias

Macapá está fora da lista. Vacinação é considerada um dos fatores essenciais para a melhora.

O Estado do Amapá tem 12 das suas 16 cidades que não registraram óbitos causados por covid-19 no período de 1 a 28 de julho. É o mais longo período desde a primeira morte da pandemia, em 2020. Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Apenas Macapá, Santana, Ferreira Gomes e Pedra do Amapari, tiveram registro de óbitos no período. No entanto, alguns óbitos ficam em investigação por mais tempo, portanto, pode haver mudanças nestes dados.

Por enquanto, o governo estadual atribui a boa marca ao avanço da vacinação e às políticas de enfrentamento à doença, como restrição de atividades econômicas, sociais e esportivas, lockdown e adoção de hábitos de higienização por grande parte da população.

Até a quinta (29), o Estado havia distribuído aos municípios 536.503 doses de vacinas, das quais 375.681 foram aplicadas, sendo 281.652 para primeira dose (D1) e 94.029 para a segunda dose (D2) ou dose única.

Já na classificação de risco, avaliada na última quarta-feira (28), o Amapá atingiu a pontuação 7, de cor amarela, ou seja, uma classificação de risco considerada baixa.