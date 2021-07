Amapá vai inserir educação financeira nas escolas

Para que a temática seja inserida na grade curricular obrigatória é precisa que cada escola faça a adesão ao Programa Aprender Valor, do Banco Central do Brasil.

Profissionais de escolas estaduais do Amapá serão treinados para ensinar aos alunos a desde pequenos como cuidar melhor do seu dinheiro. É que a rede estadual de ensino aderiu ao Programa Aprender Valor, do Banco Central, que incentiva a prática de educação financeira desde a infância

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), a iniciativa aborda a educação financeira de forma integrada às disciplinas obrigatórias da grade curricular das escolas públicas do Ensino Fundamental, em alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Mas, para que chegue até às salas de aula, as escolas precisam aderir ao programa. Quando isto ocorrer, professores, gestores e técnicos serão capacitados a implementar e ministrar as disciplinas de Educação Financeira e Educação para o Consumo.

As escolas agora têm até o dia 31 de julho para aderir ao programa. Para isto, devem acessar a plataforma aprendervalor.caeddigital.net utilizando o código INEP como usuário e senha. O diretor da escola deve se cadastrar e, em seguida, acessar a plataforma utilizando o seu CPF como usuário e senha.

O Programa Aprender Valor foi desenvolvido pelo BC em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), entre outros parceiros.