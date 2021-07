Amapazão começa sem público, mas FAF prevê torcida nas finais

Federação prevê que haverá torcidas na fase final, e revela que clubes fizeram muitas contratações

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Sem torcida, o Campeonato Amapaense de Futebol começa nesta terça-feira (20), às 20h, com a realização da partida entre o atual campeão Ypiranga e o Santos, no Estádio Olímpico Milton Souza Corrêa, o Zerão.

Os atletas e a comissão técnica serão testados para covid-19 com o objetivo de garantir mais segurança no decorrer do campeonato. No entanto, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) prevê a possibilidade de, ao menos no jogo final (que deverá ocorrer no dia 26 de setembro), a partida ocorrer com público presente.

Participam do campeonato sete clubes: Ypiranga, Santos, Trem, São Paulo, Macapá, Independente e Santana.

O vice-presidente da FAF, Netto Góes, falou ao Portal SelesNafes.Com da expectativa sobre nível técnico da competição, as condições de jogo no estádio Zerão e a possibilidade de público durante o campeonato. Acompanhe.

Tivemos a final do Amapazão 2020 com público e o Governo do Amapá anunciou que até o final de setembro toda a população adulta estará vacinada. A FAF trabalha com a possibilidade de voltar a ter público nos jogos ainda neste campeonato?

A ideia é que a gente faça sim, pelo menos as finais com público (em geral) ou com público vacinado. A gente tem visto o avanço da vacinação e isso vai causar uma segurança para que a gente tenha esse amparo do governo estadual, da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

No entanto, clubes tradicionais como o São José, Amapá Clube e Oratório estão de fora. Há alguma iniciativa ou intenção da federação em rever este quadro?

Em relação aos tradicionais clubes que estão de fora, o São José já está com processo de refiliação à federação, já mostrou interesse em participar das categorias de base já no ano de 2021. O Oratório também esse ano participa do sub-20, está com interesse de participar do profissional para o próximo ano. Tem um projeto grandioso de capitação de patrocinadores e o do Dr. Amauri, que é o atual presidente, tem tido uma visão para que em 2022 o Oratório volte ao Amapazão.

Como estão as condições de jogo no Estádio Zerão? Como o Sr. avalia a montagem dos times e qual a expectativa para o nível do torneio este ano?

As condições de jogo no Zerão estão muito boas. A gente teve oportunidade de fazer alguns jogos do sub-20 lá, o que serviu de laboratório não só para os clubes, mas para a própria FAF se organizar na parte de execução do campeonato profissional. O nível dos clubes está altíssimo, em anos eu não via tanto investimento em atletas de fora e até em contratações do Amapá mesmo. Tem muitos clubes trocando atletas, treinadores e estão investindo altíssimo no campeonato, então isso automaticamente vai gerar uma questão técnica muito grande. A competição vai ter alto nível técnico e espero ser surpreendido com grandes confrontos, grandes clássicos e acredito que vai ser uma competição grandiosa.

O jogo desta noite entre Ypiranga e Santos terá transmissão da FAF TV clicando aqui.