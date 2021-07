Após acidente com 3 carros, motoristas se negam a fazer teste do bafômetro

Acidente ocorreu em frente ao Conjunto Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

Dois motoristas, uma mulher e um homem, foram levados à delegacia depois de se envolverem em uma tripla colisão e se negarem a fazer o teste do etilômetro. A polícia não revelou os nomes dos acusados.

O acidente ocorreu em frente ao Conjunto Cabralzinho, na zona oeste de Macapá, na madrugada deste sábado (17).

Segundo a PM, tudo ocorreu quando uma BMW, em alta velocidade, no sentido Marabaixo/Macapá, passou na lombada e foi projetado na contramão, colidindo com um Ducato. Logo atrás vinha um MMC/ASX, conduzido por uma mulher, que também colidiu com os outros dois carros.

O motorista e uma passageira da Ducato foram levados ao Hospital de Emergência em uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Segundo o relatório policial, os motoristas da BMW e do MMC se recusaram a fazer o bafômetro. Mas, estavam com visíveis sinais de embriaguez. Eles foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.