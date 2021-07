Após concluir praça de alimentação, governo estuda limitar funcionamento do Parque do Forte

Secretário de Infraestrutura Alcyr Matos também falou sobre transformação da Residência Oficial em museu

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Área tradicional que passou algum tempo sem intervenções de grande porte, a região da orla de Macapá que vai do Parque do Forte à Residência do Oficial do Governador tem projetos em fase de elaboração pelo Governo do Amapá, e um deles está na reta final de execução: a Praça de Alimentação da Casa do Artesão.

O local comportava nove vendedores de comidas típicas, e hoje, com boxes modernos, receberá 30, além de outros ganhos.

“A gente passa a ter 30 boxes, com uma realidade de banheiro muito boa, banheiro parece de shopping com fraudário, com depósito para a guarda de mesas. A gente estava trabalhando os detalhes finais de acabamento, a deve resgatar toda a parte da iconografia Maracá Cunani. Não tem coisa mais amapaense do que cultura Maracá e Cunani. A gente vai revitalizar também a Casa do Artesão, toda a fachada, recolocar na fachada as fotografias que eram os cenários de cada tipo de artesanato que ali vende”, explicou o secretário de Infraestrutura do Amapá, Alcir Matos.

O entorno, onde funcionam a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) e a Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque (Apitu), também será revitalizado. As obras custarão no total cerca de R$ 600 mil e o prazo máximo de entrega é setembro. No entanto, o secretário acredita que ainda em agosto a obra será concluída.

Orla

O restante da orla também foi comentado pelo secretário. Nesta terça-feira (27), o Trapiche Eliezer Levy foi cedido por 20 anos pelo Governo do Estado do Amapá para a Prefeitura de Macapá, que irá realizar uma reforma no complexo. A Praça Jaci Barata – em frente às barracas de coco -, já está passando por obras, devidamente isolada.

Já no Parque do Forte, o grande problema apontado pelo gestor é o vandalismo, como a quebra das luminárias e o roubo de cabos de energia. Sobre isso, o secretário revelou um contato inicial com Ministério Público Estadual e com projeto aprovado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para monitoramento do espaço todo por câmeras, e também a ideia, ainda não definida, de determinar um horário de funcionamento para o parque.

“Grandes capitais brasileiras estão usando parques fechados. Mesmo que ele sirva de caminhamento, você deixa o perímetro de caminhamento aberto, de um horário de seis da manhã até dez da noite o parque fica aberto, todo mundo circula, e a partir das dez da noite que não tem mais família, você isola. É uma área de 12 hectares, muito grande. Tem uma notícia muito boa, o governador deve anunciar em breve, que o BNDES adotou nossa Fortaleza. Nós devemos receber recursos”, contou Alcir Matos.

Quanto à Residência do Governador, espaço que Waldez Góes (PDT) decidiu não ocupar desde o início do seu mandato anterior, o secretário revelou a intenção do governo de transformar o local em um museu, similar ao Parque da Residência, em Belém (PA).