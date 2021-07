Após impedimento, deputado é nomeado pela 2ª vez

POLÍTICA NO AMAPÁ

Novo secretário de Cidades, Luiz Carlos não pôde assumir a Adap, cargo para o qual tinha sido nomeado há menos de um mês

Por SELES NAFES

Depois de surpreender o meio político ao não assumir de fato a presidência da Agência de Desenvolvimento do Amapá (Adap), o deputado federal Luiz Carlos (PSDB) foi nomeado novamente pelo governador Waldez Góes (PDT), desta vez como novo secretário de Desenvolvimento de Cidades. Para ceder espaço ao parlamentar e os tucanos, Waldez exonerou um de seus principais quadros técnicos, o economista Antônio Teles Júnior.

O Portal SelesNafes.Com apurou que Luiz Carlos não pôde assumir a pasta por conta de um impedimento do regimento interno da Câmara dos Deputados, que na prática veda nomeações de parlamentares em entidades públicas com o mesmo perfil jurídico da Adap.

A nova nomeação de Luiz Carlos, a 2ª em menos de um mês, foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem (22). Contudo, não deverá haver uma segunda solenidade oficial de posse. A avaliação é de que outra cerimônia repetindo o ato geraria certo constrangimento.

Teles Júnior foi secretário de Planejamento do Amapá durante o terceiro mandato de Waldez, até sair para se candidatar a deputado federal, em 2018. Com mais de 10 mil votos, não foi eleito por muito pouco. Pelo menos por enquanto, o economista fica fora do governo, mas deve ser nomeado para outro espaço estratégico nos próximos dias.

A Secretaria de Cidades é considerada um dos principais órgãos técnicos e políticos do governo, porque os gestores lidam diretamente com todos os municípios e seus grupos políticos. No lugar de Luiz Carlos, quem a assume a vaga de deputado federal é o primeiro suplente Pedro da Lua (PSC).