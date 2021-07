Após noites de violência, Macapá ‘dorme’ tranquila

Patrulhamento do Bope e outros batalhões da PM foi intenso em áreas de domínio dos grupos criminosos.

Por OLHO DE BOTO

A madrugada desta quinta-feira (29) foi a primeira em quase uma semana que a capital do Amapá não conviveu com os assassinatos da guerra entre facções. Desde o último fim de semana, houve matança entre os criminosos, que disputam territórios para dominar a venda de drogas.

Neste período, a PM registrou mais de 40 ataques de uma organização contra a outra – 20 só no primeiro dia – com tiroteios, eliminações de membros de grupos rivais e intervenções policiais para cessar a disputa armada.

Uma criança e um homem foram baleados durante tiroteios entre criminosos. Os dois casos ocorreram na zona sul. Ambos foram socorridos e não correm risco de morte.

As últimas ocorrências de tiroteio foram registradas ainda na tarde de quarta-feira (28), quando mais dois membros de facção morreram ao trocar tiros com os militares.

Na manhã desta quinta, o capitão Jonas Santos, do Bope, fez uma avaliação da primeira noite sem mortes após seis dias violentos.

Para ele, a intensificação das operações nos locais mapeados como de domínios das facções rivais começou a surtir efeito e a trazer mais tranquilidade para a população, que estava sobressaltada. Segundo o oficial, o efetivo diário foi reforçado para que o Bope possa abranger mais áreas disputadas pelas facções.

“O Bope reforçou o policiamento, o patrulhamento ostensivo nas áreas em que nos últimos dias tem havido ocorrências com disparo de armas de fogo, mapeamos algumas áreas e colocamos as equipes nas ruas. Com as nossas intervenções, os ataques diminuíram e, já da noite de ontem para hoje, não tivemos nenhuma intercorrência, ou seja, as operações surtiram efeito e a população começa a respirar mais aliviada”, analisou o capitão.

Ele ressaltou que o policiamento prosseguirá reforçado nos próximos dias. Também pediu que denúncias podem ser repassadas pelo 190 ou ao Disque Denúncia do Bope, (96) 99192 2498.