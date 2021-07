Após reunião com Davi e Waldez, Exército doa área para duplicação da Rodovia Duca-Serra

Senador e governador do Amapá estiveram reunidos com o general Paulo Sérgio, em Brasília.

Após reunião com o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (DEM), em Brasília, na última sexta-feira (16), o comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio, confirmou a doção de uma área que vai garantir a conclusão da obra de duplicação da Rodovia Duca-Serra, que liga os dois municípios mais desenvolvidos do estado, Macapá a Santana.

A obra é importante para a mobilidade urbana entre os municípios, pois pelos 17 km de extensão da Duca-Serra trafegam cerca de 100 mil carros, que fazem o percurso Macapá/Santana, diariamente.

A coordenadora da bancada federal, deputada Aline Gurgel (Republicanos), também participou da reunião, que contou com a equipe técnica de engenharia das Forças Armadas. A área tem em torno de 42 mil metros quadrados e é avaliada em torno de R$ 6,5 milhões.

Ficou acordado que já no começo desta semana terão início as tratativas burocráticas para legalizar a doação da aérea. A expectativa é de que entre 20 e 30 dias esteja tudo certo sob o aspecto legal a fim de que o governo do Amapá possa dar continuidade às obras de duplicação da Duca-Serra.

Segundo o secretário de Transportes do Amapá, Benedito Conceição, agora será possível construir os retornos, a ciclovia e a intercessão com a Rodovia Norte-Sul.

O general Paulo Sérgio, acompanhado do general Guedon, diretor de Obras e Cooperação, e do general Giuseppe, diretor de Obras Militares, fez questão de ressaltar o espírito contributivo do Exército e o papel que as Forças Armadas desempenham desde sempre no estado do Amapá.

“É uma parceria antiga com vistas ao desenvolvimento do Amapá”, disse o comandante.

Durante o verão

O melhor, conforme disse o senador Davi Alcolumbre com a concordância de todos, é que, com o procedimento burocrático célere, a obra de duplicação da Duca-Serra poderá ser tocada no verão amapaense, que são os meses de agosto, setembro e outubro, quando as chuvas, praticamente diárias, dão uma trégua ao estado.

“A partir de agora é alta a perspectiva de conclusão dessa obra tão importante para mobilidade urbana e fluxo do trânsito em Macapá e Santana”, disse Góes.

Davi lembrou que nesse plano de mobilidade entra a Rua 30 de outubro, que passa em frente à brigada e que será um ponto de ligação com a Duca-Serra, com uma importante via de acesso do bairro Nova Esperança ao conjunto habitacional jardim Açucena.

“A via está praticamente pronta, será inaugurada em breve, e vai melhorar ainda mais a vida dos moradores da região “, disse o senador.