EM TARTARUGALZINHO Assentados são cobrados por tarifa urbana e iluminação pública inexistente

A prefeitura de Tartarugalzinho, município a 230 km de Macapá, iniciou tratativas com a Companhia de Eletricidade do Amapá para corrigir duas ‘distorções’ na cobrança da conta de energia elétrica. O prefeito da cidade, Bruno Mineiro, iniciou tratativas com a companhia e com apoio do legislativo municipal. Mais de 1500 agricultores assentados que residem em área rural poderão ser beneficiados um projeto de iniciativa da prefeitura que propõe, também, a alteração da atual tarifa de energia elétrica de urbana para rural, nos assentamentos. A reunião que formalizou a discussão ocorreu na quinta-feira (15), entre o prefeito e presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Rezende, o Presidente da CEA, Marcos Pereira, o diretor comercial, Josivan Rodrigues e o técnico do Incra e responsável pelo Programa Luz para Todos, Américo Távora. De acordo com o Mineiro, a tarifa de luz cobrada nos assentamentos era a mesma cobrada nas residências da zona urbana, sendo que as comunidades estão em zonas rurais. “A tarifa urbana é mais cara que a rural, isso impacta na vida dos trabalhadores de assentamento. Para que a troca ocorra é preciso atualizar o cadastro nas comunidades e a prefeitura vai ajudar neste trabalho”, explicou o prefeito. Outra reivindicação encabeçada por Bruno Mineiro é a cobrança da taxa de iluminação pública que chega na conta dos assentados, mas o serviço jamais existiu. “O agricultor é cobrado, mas não tem nenhuma iluminação. Pretendemos criar uma lei complementar para retirar essa taxa da cobrança da conta de luz das comunidades rurais, pelo menos enquanto o serviço não existir. Estamos com o projeto pronto e vamos encaminhar à Câmara de Tartarugalzinho para isentar os agricultores de assentamento dessa cobrança. Também estamos fazendo levantamento para isenção da conta daqueles consumidores de até 200 kwh”, reforçou Mineiro.