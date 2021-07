Atirador desce de carro e acerta disparo na cabeça de jovem

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá, na noite deste domingo.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi morto, enquanto transitava em via pública, por um atirador que estava num carro branco, no município de Santana, cidade de 17 km de Macapá.

O homicídio com características de execução ocorreu na noite deste domingo (25), por volta de 21h15, na frente da arena poliesportiva do Bairro Hospitalidade.

De acordo com informações apuradas pelo tenente João Pena, do 4º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, juntamente com um amigo, seguia pela Avenida das Nações, no sentido Centro, quando foi fechada por um veículo modelo Corsa Classic, que trafegava na contramão.

Na sequência, um dos ocupantes saiu de dentro do carro e atirou várias vezes. Um dos disparos acertou a cabeça de Iranildo da Costa Gama, que morreu na hora. O homem que estava na companhia dele conseguiu escapar.

“No momento dos disparos, esse amigo que estava com ele, correu. E ninguém mais sabe dele desde então”, informou o tenente.

Ninguém conseguiu anotar a placa do carro. A motivação para o crime e identificação do atirador ainda são desconhecidas. Contudo, a polícia suspeita que o homicídio esteja relacionado à guerra entre facções.

A vítima tinha passagem por roubo quando era adolescente. Os militares do 4º Batalhão fizeram buscas pela cidade, mas ninguém foi preso.

A 1ª DP do município prossegue nas investigações a partir de agora.