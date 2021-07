Avião faz pouso forçado na BR-156 no Amapá

Aterrissagem forçada ocorreu em frente à comunidade Calafate, entre os municípios de Amapá e Calçoene, na altura do quilômetro 561 da rodovia.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um monomotor, modelo Cesnna 210 Centurion, prefixo PT-KKF, realizou um pouso forçado na BR-156, na tarde desta quarta-feira (28).

A aeronave, que tem capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto, saiu do Aeroporto Internacional de Macapá com destino ao município de Oiapoque, levando um total de cinco pessoas. Todas passam bem, pois a manobra foi exitosa.

Ao Portal SelesNafes.com, um policial rodoviário federal informou que a aterrissagem forçada ocorreu em frente à comunidade Calafate, próximo ao Rio Amapá Grande, entre os municípios de Amapá e Calçoene, na altura do quilômetro 561 da BR-156.

A aeronave é pertencente à empresa Piquiatuba, com sede na cidade de Santarém (PA), que presta serviços para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) norte do Pará e Amapá.

Dentre os passageiros, havia uma indígena. Informações colhidas com representantes da Piquiatuba no Amapá dão conta de que os viajantes estão agora alocados em hotéis e que a aeronave teria sido transportada para a pista de aviação mais próxima do local.

O coordenador do Dsei, Roberto Bernardes, informou que também tinha acabado de saber da ocorrência, pois acabara de conseguir acesso à internet na aldeia Kumenê, também no município de Oiapoque, às margens do Rio Urukawa.

Mau tempo

O motivo do pouso forçado teria sido o mau tempo. A região entre Calçoene e Oiapoque concentra um dos maiores índices pluviométricos do país, e é comum que os pilotos da região, por segurança, façam o voo para Oiapoque sempre tendo a BR-156 como uma referência e opção em caso de alguma emergência. Foi o que ocorreu – e de forma bem sucedida.

O Portal SelesNafes.com também entrou em contato com a empresa, que está checando mais informações sobre o pouso forçado.