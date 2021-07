Balsas ‘atropelam’ barco, causam destruição e revoltam ribeirinhos no Amapá

Acidente foi causado por um comboio de balsas. Família registrou acidente e ficou indignada. Empresa se comprometeu a ressarcir prejuízos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta quarta-feira (21), um acidente no Rio Matapi, município de Santana, região metropolitana de Macapá, envolveu um comboio de balsas, uma pequena embarcação e destruiu um trapiche. A cena foi registrada por ribeirinhos e por uma pessoa numa das balsas.

Nas imagens, uma moradora narra, com bastante indignação, o momento em que o comboio tinha acabado de passar por cima do barco e ainda destruiu um trapiche coberto. Ela afirma que o barco era do pai.

“Um bando de irresponsáveis, quebraram o barco do meu pai, quebraram o trapiche todinho. Vão ter que pagar, vão ter que arcar com os custos. Balsa da Silnave, tá acostumada a quebrar ponta aqui”, declarou a mulher indignada.

As imagens são impressionantes e mostram que a balsa passou tão perto da margem, que é possível observar um açaizeiro inteiro sendo arrancado. Assista

Outro vídeo postado no Facebook foi feito por alguém que estava na primeira balsa. A imagem mostra o momento exato do impacto. Em outro momento do primeiro vídeo, a ribeirinha revela que não é a primeira vez que o problema ocorre e que, além da Silnave, outra empresa de transporte de cargas que também tem porto no Matapi, a Nortelog, e que utiliza aquele trecho do rio para realizar manobras, também é responsável por prejuízos e danos materiais aos moradores da região.

“Quebraram um porto ali, a Nortelog, não quiseram pagar. Agora a Silnave. Quebraram um barco todo, tá aqui olha, o barco do meu pai está todo quebrado, barco que custa R$ 20 mil, com motor e tudo”, declarou a mulher que gravou o vídeo.

Silnave

A empresa Silnave confirmou, por meio de nota, o acidente, informando que o empurrador João Gabriel, a parte que, como diz o nome, empurra as balsas, sofreu uma pane.

“Houve uma falha mecânica no motor, ocasionada por uma pane elétrica. O mesmo ficou à deriva por alguns instantes, até que outro empurrador viesse em seu socorro, ajudando o comboio a manobrar para atracação no porto da empresa. Posteriormente, a equipe de máquinas E/M João Gabriel solucionou o problema no motor. Durante o tempo em que o motor estava desligado, o comboio ficou à deriva e acabou ocasionando danos em algumas estruturas de madeira localizadas às margens do Rio Matapi”, diz trecho da nota.

A Silnave também esclareceu que o acidente não ocasionou feridos. Sobre os prejuízos materiais, a empresa afirmou que vai conversar com as pessoas que foram prejudicadas e elaborar um plano de ressarcimento. O Portal SelesNafes.Com entrou em contato com a empresa Nortelog, que, no entanto, não se pronunciou sobre a acusação feita no vídeo.