Bancários e pessoas com 37 anos serão os vacinados desta terça

A Prefeitura de Macapá prometeu anunciar uma nova estratégia de vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (13) em coletiva de imprensa marcada para as 9h no Palácio Laurindo Banha.

Enquanto o novo planejamento não é anunciado, a vacinação segue nesta terça com atendimento da primeira dose para pessoas com 37 anos nascidas entre 01 de julho e 31 de dezembro, trabalhadores de agências bancárias acima de 18 anos e pessoas aptas a receberem a segunda dose do imunizante. Veja o cronograma que ainda vale para esta terça:

37 anos

Pessoas com 37 anos nascidas entre 1 de julho e 31 de dezembro podem ser atendidas em nove pontos de vacinação divididos da seguinte forma:

De 8h às 13 h

UBS São Pedro

UBS Pedrinhas

UBS Marabaixo

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Raimundo Hozanan

De 9h às 15h

UEAP, no centro

IFAP, na zona norte

UNIFAP, na zona sul

É necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Bancários

A nova chamada para trabalhadores de agências bancárias ocorre das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde Pacoval e Congós.

Necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

2ª dose de Astrazeneca

As pessoas que estão em período de recebimento da segunda dose da vacina Astrazeneca, indicado no cartão de vacinação, podem receber o imunizante de 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para receber a vacina é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

2ª dose de Coronavac

As pessoas que estão em período de recebimento da segunda dose da vacina Coronavac, indicado no cartão de vacinação, serão atendidas na Unidade Básica de Saúde Cidade Nova, das 8h às 13h.

Para receber a vacina é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.