Bandido baleado em igreja se vestia de gari pra cometer roubos, diz polícia

Confrontos ocorreram no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O suspeito que morreu após três trocas de tiros seguidas com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), na quarta-feira (28), era perigoso e se disfarçava de gari para atacar alvos, segundo divulgou a polícia nesta quinta-feira.

O confronto ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (28), no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá, depois que o Bope recebeu uma denúncia que criminosos estavam reunidos em uma casa para planejar mais uma execução da guerra entre facções rivais que assola a capital nos últimos dias.

Quando os militares chegaram ao local, alguns criminosos se dispersaram e outros começaram a trocar tiros com a polícia. No fogo cruzado, Leondrese Menezes dos Santos caiu morto e um comparsa saiu correndo, pulando quintais e trocando tiros com os PMs.

Um cerco foi montado e houve uma segunda troca de tiros com o suspeito. Alguns minutos depois, ele foi encurralado em uma igreja que havia invadido. Mesmo cercado, ele não se entregou. Subiu no forro do prédio e quando descoberto abriu fogo contra os policiais pela terceira vez.

Quando o tiroteio cessou, os policiais constataram que ele ainda respirava e acionaram o socorro médico. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e, com ajuda dos PMs resgatou o suspeito ferido do forro.

Ele foi identificado como Lucas Neves de Sena, de 25 anos. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. Minutos depois de dar entrada no Hospital de Emergência, Lucas Neves faleceu.

Antecedentes

Segundo a polícia, Lucas Neves era um perigoso assaltante. Atualmente, respondia a 4 processos por roubo, 1 por associação criminosa e estava foragido do Iapen. Ele se disfarçava de gari para se aproximar dos alvos sem levantar suspeitas.

Uma dessas ações criminosas chegou ser filmada por câmeras de um estabelecimento comercial assaltado por ele e um comparsa.