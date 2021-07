Câmara vai analisar caso de vereador indiciado por agressões à ex-esposa

Crimes foram cometidos em Vitória do Jari. O acusado é o vereador Wanderson 'Simpson'

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O vereador de Vitória do Jari, Wanderson Vieira (DC), foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá no inquérito que apurou as agressões sofridas pela ex-esposa dele, em junho deste ano. O parlamentar vai responder pelos artigos 129 (violência doméstica), 147 (ameaça) e 150 (invasão de domicílio), e poderá enfrentar um processo disciplinar na Câmara Municipal. O Portal SelesNafes.Com tenta contato com o vereador.

O crime ocorreu no dia 9 de junho deste ano, na casa de uma amiga da vítima. Segundo a polícia, Wanderson, que na cidade é conhecido como ‘Simpson’, teria agredido a ex-esposa com socos e chutes após o fim do relacionamento. Depois das agressões, ele chegou a fugir, mas depois se apresentou e responde a inquérito em liberdade.

“Segundo relatos da própria vítima essas não foram as primeiras agressões. Foi bem violento. O motivo pelo qual praticou foi ciúmes. O laudo pericial foi bastante expressivo ao constatar que as agressões foram por chutes e socos, e há testemunhas”, explicou o delegado Erivelton Clemente, que conduziu a investigação.

O delegado informou que irá enviar ainda nesta segunda-feira (26), para a direção da Câmara de Vereadores de Vitória do Jari, uma cópia do inquérito, que já foi remetido para o Ministério Público do Estado.

Caberá agora ao MP oferecer ou não denúncia contra o parlamentar.