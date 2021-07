Casa abandonada era boca de fumo, diz Força Tática

Flagrante ocorreu numa área de pontes do Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática apreenderam várias porções de drogas e desativaram uma boca de fumo que funcionava dentro de uma casa abandonada numa área de pontes do Bairro Novo Buritizal.

Na ação, ocorrida durante patrulhamento pela zona sul de Macapá, na madrugada desta sexta-feira (16), Daniel Barbosa, de 24 anos, apontado como dono do entorpecente, foi preso.

De acordo com o comandante da equipe tática, tenente Túlio, Daniel estava em via pública quando foi flagrado com 13 porções de crack no bolso.

Após a abordagem, o suspeito levou os policiais até a região periférica da Rua Raul Monteiro Valdes e apontou a casa onde o restante da droga estava escondida. Lá, no quarto dele, dentro de um cesto de lixo, foi encontrada uma mochila de cor azul, que continha 2 porções médias de maconha, 13 de crack e 6 de cocaína, totalizando 34 porções.

Daniel foi conduzido, juntamente com o material ilícito, ao Ciosp do Pacoval.