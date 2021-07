Casa destruída em incêndio abrigava 16 pessoas, que precisam de ajuda

Incêndio ocorrido na região central de Macapá no fim de semana atingiu seis casas e destruiu duas delas completamente.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

As vítimas do incêndio que consumiu quatro casas da Avenida Mãe Luzia, no Bairro do Laguinho, região central de Macapá, na noite da última sexta-feira (9), agora lutam para reconstruírem suas casas e vidas.

Na manhã desta terça-feira (13), equipes da Prefeitura Municipal estavam no local retirando os destroços das residências destruídas pelo incêndio. A limpeza parcial já dava para ter ideia do tamanho do estrago deixado pelas chamas.

Naara Dias Carvalho, de 32 anos, é uma das pessoas que perdeu tudo e não tem nem dinheiro para comprar os remédios para combater a enfermidade que tem. Ela sofre com artrose reumática e precisa de remédios, que não são muito caros, para o combate a dor e à doença em si, pois os seus foram consumidos pelas chamas.

A jovem morava com outras 15 pessoas, na casa que era da mãe, sendo que eram seis crianças e o restante de adultos. No momento do incêndio, apenas Naara estava em casa. Hoje estão todos divididos entre as casas de parentes e outros amigos.

“Eu estava assistindo televisão e foi quando a minha vizinha correu da ponte e gritou pra mim falando que tinha explodido alguma coisa. Eu até escutei o barulho, mas também não dei muita atenção porque não era um barulho pra dentro de casa. Outra vizinha gritou dizendo que estava dando curto [circuito] nos fios da tua casa e vai pegar fogo e em seguida ela disse que já estava pegando fogo, acho que veio de trás pra frente”, contou a jovem, que está desempregada desde que o reumatismo começou.

Naara ainda tentou, mesmo com dificuldade de locomoção por causa da doença, salvar o freezer que a mãe fez um empréstimo para comprar, mas não teve forças e os vizinhos, assustados, já estavam correndo para longe, para se protegerem.

Ajuda

Na família de Naara todos perderam tudo. A jovem pede por todos, pelas crianças e, quase não toca no assunto, mas ela precisa de dois remédios que não tem valores elevados: Torcilax para a dor, e o corticoide Beta Trinta, para seu problema crônico.

Apesar de serem baratos, ela não os toma desde a noite da fatídica sexta-feira e também está com dificuldades de locomoção.

“A gente era uma família bem grande e todo mundo perdeu tudo, documentos, tudo mesmo. A gente queria madeira, telha, cesta básica, comida, eletrodoméstico, colchão, cama, tudo, e a gente agradece quem puder ajudar, mesmo que seja com pouco, que seja de coração”, pediu.

Naara está no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, e tem como contato o telefone de uma amiga (96) 99124-7488. Para doações via PIX, o número do CPF é 802.105.032-20, em nome de Francinara Dias do Nascimento.