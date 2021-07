Casal e amigo são presos com 2 kg de crack

SUL DO AMAPÁ

Mulher teria tentado se livrar do flagrante atirando uma bolsa com drogas no lago

Por SELES NAFES

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, apreenderam mais de 2 quilos de pedras de crack, depois que uma traficante ainda tentou se livrar de parte da droga ao perceber a aproximação dos agentes.

A apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em uma área de pontes. A operação foi comandada pelo delegado Rômulo Viegas.

“Conseguimos constatar a infratora atirando a bolsa na área de ressaca onde havia uma parte do entorpecente, e dentro da casa havia outra parte”, explicou Viegas.

De acordo com o delegado, os dois quilos de crack, meio quilo de maconha e 100 gramas de cocaína pertenciam ao casal dono da residência, ele com 29 e ela com 26 anos de idade. Os dois ainda não tinham passagens pela polícia.

Um homem de 32 anos que estava na casa também foi preso. Ele já respondeu a processo por tráfico de drogas.

Além das drogas, uma balança, um revólver e 12 munições intactas foram encontrados dentro da residência. Os dois filhos do casal, com cerca de cinco anos, foram entregues ao Conselho Tutelar de Laranjal do Jari.