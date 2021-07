Cercado em área de mata, suspeito troca tiros com a PM e morre

Suspeito pertence à facção, segundo a polícia. Confronto ocorreu na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento que respondia pelo crime de tráfico de drogas morreu em confronto com militares do 6º Batalhão da PM, na noite desta terça-feira (27), no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

Segundo a PM, durante a Operação Impacto para coibir crimes atribuídos à guerra de facções, ocorridos nos últimos dias na capital amapaense, uma equipe que patrulhava em motocicletas foi informada por populares que um integrante de uma determinada organização criminosa estaria armado amedrontando moradores.

Na chegada ao local indicado, o suspeito teria desobedecido à ordem de abordagem, passando a atirar em direção aos policiais, em seguida, correu para uma área de mata, mas não concretizou a fuga por lá. Contudo, continuou correndo pelo bairro.

Já com apoio de outras viaturas, foi feito o cerco pela Rua Nove com a Avenida Treze, onde mais uma vez a polícia foi recebida a tiros.

Ainda segundo a PM, novamente dentro da mata, uma terceira investida contra os policiais aconteceu.

Desta vez, o atirador, depois identificado como Alan dos Santos Maciel, de 26 anos, foi baleado e morreu antes da chegada do Samu. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, com 5 munições deflagradas.

De acordo com a polícia, ele tinha passagens por tráfico de drogas.